Wanda Nara nude-look all’evento di beneficenza: la moglie di Mauro Icardi sempre più audace! Eh sì, la conturbante 31enne argentina continua a dar scandalo indossando mise succinte che mettono in risalto le sue curve decisamente ‘esplosive’. E dopo i video selfie in lingerie ad alto tasso erotico, che puntualmente la bella Wanda ostenta con orgoglio sui suoi account social ufficiali, fa ricorso alle sue irrinunciabili trasparenze hot anche alle feste, e poco importa se di beneficenza. Alla sensualità la showgirl non può certo rinunciare!

Ecco dunque che Wanda Nara si presenta mezza nuda alla festa di beneficenza con Icardi: l’abito nero è completamente trasparente e lascia intravedere la lingerie della biondissima signora Icardi. Stavolta in prima fila per una buona causa, Wanda ha scelto per l’occasione un nude-look che lasciava senza fiato e davvero poco spazio all’immaginazione! Come al solito la moglie di Icardi, esibizionista con me, doveva in qualche modo rubare la scena, e ci è riuscita eccome! All’asta benefica organizzata dall’associazione Pupi di Javier Zanetti, la moglie dell’attaccante dell’Inter sbalordisce con un abito trasparente con biancheria a vista. “Ci piace sempre aiutare Pupi e Paula per queste manifestazioni”, dichiara davanti ai flash dei fotografi.