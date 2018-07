Wanda Nara e Mauro Icardi vacanze di lusso esibite sui social: dove si trova la coppia

Wanda Nara e Mauro Icardi, parola d’ordine sfarzo ed ostentazione. Che la biondissima ed eccentrica moglie dell’attaccante dell’Inter amasse strafare ed eccedere in vizi e stravizi non era certo una novità. Mamma attenta ai suoi bambini ed anche alla cura di sé, sui social si mostra sempre impeccabile, provocante e fashion. Documenta con scatti maliziosi i momenti delle sue giornate tra make up, piscine, palestre e momenti di tenerezza con la sua famiglia, sempre in cornici di extra lusso. Wanda cura il look – sempre rigorosamente griffato – dei suoi bimbi e, coinvolgendo anche il marito, diventa sempre più social.

Wanda Nara e Mauro Icardi e le loro vacanze di super lusso. La coppia vip del mondo del calcio ha postato nelle ultime settimane alcuni video e foto che li immortalano in location da sogno, i follower contemplano estasiati. Da Ibiza alle Seychelles, la sensuale Wanda dà spettacolo mettendo in mostra il suo sinuoso corpo indossando bikini striminziti che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. In famiglia e in compagnia di amici, la coppia da settimane si sta godendo vacanze da sogno e divertimento. Tuffi e sole su uno stratosferico yacht, serate e balli a suon di musica latina nei locali più fashion, il tutto debitamente condiviso nelle Stories su Instagram pubblicate dalla signora Icardi. La coppia poi la sera si scatena nei locali più alla moda di Ibiza.

Relax e sfarzo in attesa che dall’Inter arrivino news per il rinnovo del contratto del giocatore. Wanda, infatti, si occupa anche di gestire gli ingaggi del marito. Si vocifera che Mauro Icardi nella prossima stagione potrebbe incassare la bellezza di 6 milioni e mezzo di euro. Insomma, il loro altissimo tenore di vita è assicurato ancora per un bel pezzo …