Wanda Nara gossip: è ancora sexy show sui social della moglie di Mauro Icardi. La bella argentina seduce di nuovo i fan e stavolta con un video notturno su Instagram, che in poche ore ha fatto incetta di visualizzazioni e complimenti. Nel filmato ad alto tasso erotico la signora Icardi indossa una sottanina di seta rosa che non lascia spazio all’immaginazione, i fan vanno in visibilio. “Quanto è bello questo vestito che mi ha portato mio marito dall’ultimo viaggio”, scrive la sexy bionda, in pose da femme fatale con lo sguardo languido e il décolleté esplosivo messo in risalto in un selfie scattato dall’alto.

Da quando è impegnata come opinionista a Tiki Taka Wanda Nara per le dirette sceglie dei look più sobri e casti, alternando completi pantalone a abitini castigati. Nel privato poi però si scatena, dando libero sfogo alla sua incontenibile sensualità e voglia di apparire emettersi in mostra. Spenti i riflettori della televisione, quindi, la sexy Wanda indossa abiti succinti e non rinuncia ai look bollenti che l’hanno resa famosa e con i quali ha abituato i follower a spettacoli hot.

In fatto di intimo, il nero sembra essere il colore prediletto della bella Wanda, che fa sfoggio di biancheria intima super sexy e ridottissima; look aggressivi e attratti fetish anche quando esce con le amiche, pantaloni neri in pelle e bustino super sexy firmato Agent Provocateur, corredato da una serie di lacci borchiati che dal seno arrivano ad avvolgere il collo. Insomma, mise da cardiopalma per un fisico giunonico. Insomma, in attesa del derby Inter-Milan, Wanda incoraggia il suo Mauro con un look supersexy e anche i fan … ringraziano!