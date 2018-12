Wanda Nara contro i cori razzisti durante Inter-Napoli

Audace e disinibita come sempre, la showgirl chiude in bellezza – è proprio il caso di dirlo – questo 2018, scatenando i suoi tanti follower che hanno apprezzato eccome lo scatto hot. La sensuale Wanda è anche uno dei volti di punta della trasmissione di Italia Uno, Tiki Taka, che va in onda tutti i lunedì in tarda serata. Madre, moglie e manager sempre presente, con uno scatto su Instagram si è anche schierata nelle scorse ore dalla parte del marito e dell’Inter contro i cori razzisti e discriminatori ricevuti dal difensore del Napoli Kalidou Koulibaly durante la partita del 26 dicembre dell’Inter contro il Napoli.

Wanda Nara attaccata dalla cognata, Ivana Icardi

Wanda Nara è anche ex moglie Maxi Lopez, ex attaccante di Barcellona e Milan, al quale ha dato tre figli. “Gli farà fare la sua fine, gli rovinerà l’immagine”, ha detto la sorella di Icardi, nonché sua cognata, nei giorni scorsi. Ivana Icardi non ha più rapporti con suo fratello e di ciò accusa Wanda, che a suo dire avrebbe plagiato e “fatto il lavaggi del cervello” a Maurito. A Wanda secondo la cognata importerebbe solo dei soldi: “Di tutto quello che hanno detto quello che mi ha fatto ridere di più è stato che Mauro ottiene i contratti grazie a una persona che non ha fatto altro che rovinargli la carriera! Senza di lei, sarebbe diventato molto di più, non facciamo gli ingenui. E soprattutto. Non gli avrebbe rovinato l’immagine come ha fatto per tanti anni … sai cosa significa vedere insultare tuo fratello? No, voleva continuare a fatturare a spese dell’ex”. L’attacco di Ivana è feroce: “Povero mio fratello e le mie bellissime nipotine se ad un certo punto si separeranno … perché ovvio, sta per fare la stessa cosa che ha fatto con il primo e cioè nascondere le figlie, provocare, insultare… che brava madre. E per favore, non dipingetemi come una sorellina gelosa”.