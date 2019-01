Wanda Nara Instagram: body sgambato e super scollato, la signora Icardi mostra le sue grazie (FOTO)

Wanda Nara Instagram: le foto dal backstage del set fotografico sono super sexy! In piedi davanti allo specchio, con indosso un body nero super sgambato e una vestaglia trasparente, la moglie di Mauro Icardi gioca con il ‘vedo non vedo’ attraverso dei video selfie bollenti. Negli ultimi video postati dalla sensuale argentina nelle Instagram Stories la vediamo così: una bomba sexy. In camerino, pronta per uno shooting fotografico, ride e si diverte mentre il suo entourage si prodiga per lei, per renderla ancora più bella. La scollatura del body è a dir poco vertiginosa e copre il suo prosperoso seno poco e niente. Insomma: un gran bel vedere per i suoi numerosi followers, abituati ad essere provocati quasi quotidianamente sui social dalla sexy Wanda, madre, moglie, procuratrice del marito ma anche showgirl ed imprenditrice.

La moglie dell’attaccante dell’Inter è sempre più attiva sui social e disinibita. Si mostra in mise sexy che lasciano a bocca aperta i fan. Presenza femminile spumeggiante nel programma di Mediaset, Tiki Taka, trasmissione in onda su Italia Uno con Pierluigi Pardo, Wanda Nara si fa notare perché appariscente e sempre coraggiosa nel manifestare le sue opinioni calcistiche, che riguardino o meno il marito, pizzicandosi talvolta con ospiti del calibro di Giampiero Mughini.

Eccentrica ed esibizionista, Wanda Nara sa bene come far parlare di sé e non solo per le sue doti fisiche che certamente non possono passare inosservate. Bella, brava e intraprendente. Cosa potrebbe volere di più Mauro Icardi? La famigliola al gran completato si trova da giorni in Argentina, dove sta trascorrendo le festività natalizia. Un ritorno alle origini per loro, che dalle foto appaiono felici ed innamorati insieme ai loro figli e familiari.