Wanda Nara Icardi ‘punzecchia’ Cristiano Ronaldo: ecco le parole della sexy argentina

Wanda Nara gossip news: showgirl, donna in carriera, moglie e made premurosa. La moglie di Mauro Icardi si confessa in un’intervista a Leggo.it in cui rivela di cimentarsi anche nel settore della moda. La sexy argentina ha infatti lanciato una sua linea d’abbigliamento, la ‘Wan Collection’, “per le donne che fanno tante cose, proprio come me”. Volto nuovo del programma di Italia Uno Tiki Taka, la bella signora Icardi è una grande amante dei social e non perde tempo per postare su Instagram video e foto che la ritraggono in pose molto provocanti. Consapevole del proprio fascino, la showgirl fa sfoggio con orgoglio della sua beltà.

“In casa con tre piccoli maschi si mangia calcio, si respira calcio, si pensa solo calcio. Avevo voglia di fare qualcosa insieme a Francisca e Isabelle, pensando al loro futuro”, spiega Wanda – “Io sono una mamma normale che porta a scuola i figli, li porta a giocare a calcio, poi alla sera va a litigare per il contratto di suo marito”. Mostrarsi con mise succinte sui social non è per lei motivo di imbarazzo: “Non m’imbarazza perché sono tranquilla. Per me è un lavoro, dietro non c’è nessuna provocazione” e le critiche ricevute le scivolano addosso: “Non mi toccano. Io non cancello niente, li lascio lì. Se lo scrive una persona che mi conosce mi ferisce ma se questa persona non la conosco non mi fa nessun effetto”.