Wanda Nara gossip: cosa accade tra lei e Maxi Lopex quando Icardi è in ritiro è lo stesso ex marito della conturbante argentina a rivelarlo. “Wanda Nara mi chiama quando suo marito è impegnato”, queste le parole di Lopez in un’intervista al quotidiano argentino “Olè” nella quale è tornato a parlare del burrascoso rapporto con la sua ex moglie, madre dei suoi figli Valentino, Constantino e Benedicto. Wanda lo lasciò per l’attuale marito, anch’egli calciatore argentino, Mauro Icardi, al quale ha dato due figli.

La dichiarazione al vetriolo di Maxi Lopez una vera doccia fredda per la signora Icardi, showgirl affermata nonché procuratrice del marito e imprenditrice. La conturbante Wanda è tuttora in cattivi rapporti con l’ex coniuge, con il quale ha intrapreso una vera e propria battaglia legale. I due negli ultimi anni non se le sono certo mandate a dire, e ad oggi i rapporti tesi persistono. “Una relazione molto complicata”, la loro, secondo quanto afferma il calciatore del Vasco da Gama, che accusa la madre dei suoi figli: “Nonostante io faccia di tutto per non alzare la tensione, lei non fa il suo dovere di madre e mi chiama quando suo marito è in ritiro. Non mi presto a questo gioco e chiedo solo di poter conservare un rapporto sereno con i miei bambini”.

Le critiche che Lopez fa a Wanda sono pesanti: “Le cose non vanno bene … Mi adeguo e lei non assolve al ruolo di madre. Cerco di sfuggire a queste polemiche per non confondere i bambini … Mi chiama quando suo marito è impegnato. Preferisco non entrare in quel gioco perché è tutto sbagliato. E’ una persona che si è sposata, che ha avuto altri bambini. Voglio mantenere il rapporto con i miei figli e nient’altro. Mi chiama in determinati giorni”. “Non ci casco più”, ha puntualizzato il calciatore. Insomma, una vera bordata la sua! Ancora persistono gli strascichi della loro chiacchierata separazione risalente al 2013, di cui parlò mezzo mondo.