Wanda Nara compleanno: 32 anni compiuti il 10 dicembre, i festeggiamenti pazzi della sexy argentina sono andati avanti per due giorni. Dietro le quinte di Tiki Taka la esplosiva showgirl si è proprio divertita … Un lungo weekend di festeggiamenti per Wanda Nara, che dopo avere organizzato un mega party tra amici e parenti, ha ‘scartato’ il regalo del suo Maurito: un’auto di lusso dal valore di 200mila euro! A completare la festa il brindisi prima e dopo ‘Tiki Taka’: la moglie dell’attaccante dell’Inter ha scelto per l’occasione speciale una mise da cardiopalma per presentarsi in studio e affrontare la diretta televisiva: un miniabito (molto mini!) in paillettes gialle, dorate e fucsia che definire super scollato sarebbe riduttivo. Il seno strizzato nel vestito, le gambe tornite in bella vista, i tacchi a spillo vertiginosi. Wanda ha attirato l’attenzione su di sé in quello che era, appunto, il ‘suo’ giorno. Dicevamo del regalo che Mauro Icardi ha fatto alla moglie, nonché sua procuratrice: una lussuosissima Bentley Bentayga nera infiocchettata, dal valore di 200mila euro. Insomma, un cadeau ad effetti speciali! L’auto è stata recapitata a Wanda con tanti palloncini bianchi all’interno dell’abitacolo, tutti rigorosamente a forma di cuore. Romantico e generoso, il centrocampista nerazzurro. La fuoriserie va ad arricchire il prestigiosissimo parco-auto della bionda e sensuale Wanda, che da lui ha già ricevuto una Rolls Royce bicolor del 2014 per festeggiare compleanno e nozze (275 mila euro) e il Suv Range Rover del 2016 regalatole per San Valentino poco prima della nascita della seconda figlia Isabella. Proprio come Cristiano Ronaldo con la sua Georgina, anche Icardi non bada a spese se si tratta della sua adorata moglie. Wanda Nara ha prontamente condiviso con i suoi fans la sua gioia per il regalo ricevuto. Ecco il suo messaggio d’amore a Icardi: “Anche se cerchi sempre di superarti, sei e sarai sempre il mio regalo migliore. Ma non voglio smettere di ringraziarti per questa sorpresa“. Wanda Nara e Mauro Icardi sono sposati dal 2014 e hanno avuto due figlie, Francesca (2015) e Isabella (2016). La modella argentina è già stata sposata con il calciatore Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli.