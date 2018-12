Wanda Nara e Belén: sfida a colpi di scollature vertiginose alla festa dell’Inter (FOTO)

L’una nera, l’altra azzurra. Perfette per la festa di Natale dell’Inter! Belén Rodriguez e Wanda Nara sono le primedonne del Christmas party organizzato a Milano e le immagini finite nelle loro Instagram Stories lo dimostrano eccome. Regine di seduzione, entrambe le argentine hanno scelto mise dalla scollatura audace, Belén non ha fatto a meno di mostrare le sue lunghe e affusolate gambe. Entrambe hanno occupato un tavolo centrale, ma i loro selfie non si sono mai incrociati. Quindi non abbiamo delle foto in cui posano insieme. Le due argentine si sono infatti presentate alla cena di lusso con due clan differenti. Wanda era a fianco al marito Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, di cui è anche manager, mentre Belen si è fatta accompagnare dalle amiche del cuore.

Serata mondana tra luci e riflettori con seno a vista e occhiate ammalianti che ha visto le due affascinanti donne far mostra della proprietà beltà. Anche in nome della fede nerazzurra. Giornata impegnativa, quella di ieri, per la Rodriguez: prima in veste di dolce mamma ha assistito alla prima recita scolastica di suoi figlio Santiago, è poi bastato un cambio d’abito per trasformarsi in ammaliatrice per partecipare alla cena di gala del FC Internazionale, cui hanno preso parte, oltre ai calciatori con rispettive compagne, tantissimi altri Vip, tra cui Paolo Bonolis ed Elisa Toffoli che si è anche esibita sul palco.