Walter Nudo moglie: “La amo”, e poi annuncia quello che sta per fare

Walter Nudo moglie: il vincitore del Grande Fratello Vip 3 si racconta in una intervista a Verissimo, che andrà in onda sabato pomeriggio 15 dicembre su Canale 5. L'ex gieffino ammette di essere ancora innamorato della moglie e di avere la ferma intenzione di ricongiungersi a lei quanto prima: "Amo Cèline e presto ci incontreremo".

Walter Nudo torna dalla compagna: "Amo Cèline" "Mi piace pensare che non sono io ad aver vinto, ma che hanno trionfato l'amore, la pace e la fratellanza", così nella prima intervista rilasciata da quando è uscito dalla Casa più spiata d'Italia. Il vincitore non è altro che un "sognatore che non ha mai smesso di sognare" e sulla sua compagna confessa: "Amo Cèline e presto ci incontreremo". Del resto che il suo cuore battesse ancora per la moglie, dalla quale si era allontanato, era noto a tutti. Il bel Walter non aveva fatto mistero durante il reality di canale 5 e lo ribadisce: "La storia con Cèline è meravigliosa. C'è un sentimento forte, ma è una situazione molto delicata. Ci incontreremo, la guarderò negli occhi e saremo solo noi: parleranno solo i nostri cuori".