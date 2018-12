Walter Nudo vincitore del Grande Fratello Vip, dopo 15 anni il sexy 48enne vince il secondo reality. L’Isola dei Famosi e Il Grande Fratello, la gente lo ama. Adora la sua genuinità, schiettezza, gentilezza e bontà d’animo. Ha conquistato il pubblico perché ‘uomo d’altri tempi’. La vittoria lo ha tramortito in senso positivo, tant’è che oggi ancora l’ex gieffino non riesce a riprendersi da tante emozioni (il ricongiungimento con i figli in primis). Il ritorno alla routine non è facile per quanto sembri incredibile: “Non dormo da due giorni, mi manca Andrea”. Si riferisce a Mainardi, lo chef arrivato secondo, con il quale è nato un legame di grande stima reciproca ed amicizia. Il vincitore del “Grande Fratello Vip” lo rivela su Instagram: “Non riesco a dormire da due giorni – racconta in un video selfie seduto sul letto dell’hotel – “ho provato a meditare, ma niente. Rifletto sul fatto che forse e non riesco più a prendere sonno senza Andrea”.

E mentre si gode i suoi due amati figli e i compagni gli mandano messaggi di stima sui social, nelle Instagram Stories il bel Walter condivide con i follower il “dramma” che sta vivendo. Anche se dettato da immensa felicità e non da un motivo spiacevole, si tratta sempre di uno ‘shock’ emotivo. Un turbinio di emozioni, adrenalina a mille che probabilmente Nudo non ha ancora smaltito del tutto. “Dove sei Mainardi? – chiede ancora Walter – non ti vedo dalla finale… è stato un grande onore dividere il palco con te, ti voglio bene … Non sono ancora a andato a dormire, ma l’entusiasmo è tanto, l’affetto della gente è meraviglioso, forse non andrò più a dormire, ho paura di svegliarmi e scoprire che è stato un sogno”.