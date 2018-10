Walter Nudo baciato dalla marchesa d’Aragona: Francesca Cipriani pazza di gelosia!

Francesca Cipriani gossip: la giunonica opinionista di Barbara D’Urso è su tutte le furie. Ospite di Pomeriggio 5 ne ha dette di ogni colore nei confronti della ‘marchesa’ d’Aragona che a suo dire le avrebbe mancato di rispetto, tradendo la sua fiducia. A fare scatenare la gelosia della bionda ex naufraga il fatto che nella puntata del GF Vip di lunedì 29 ottobre, la marchesa abbia approfittato del fatto che gli inquilini fossero stati ‘freezati’ dalla Blasi per avventarsi come una piovra su Walter Nudo, baciandolo ripetutamente mentre lui, inerte, non reagiva perché non poteva.

“Lei sa che a me Walter piace, che mi sono invaghita di lui, che lo adoro alla follia e voglio conoscerlo”, a reclamato la Cipriani, urtata non poco dal menefreghismo della Marchesa nei suoi confronti. Le due sono amiche da diverso tempo e quello che ha fatto Daniela non è stato assolutamente gradito da Francesca. Entrambe hanno un debole per Walter Nudo e c’è da scommettere che una volta fuori dalla casa se lo contenderanno! “Sono schifata, sono inorridita per quello che ha fatto. Lei sapeva. Non sono la fidanzata, ma io ho un debole per lui. Un’amica non fa così. Speri di incontrarla e dirglielo in faccia”, così la Cipriani seriamente indignata. E mentre gli altri ospiti di Pomeriggio 5 hanno interpretato come uno ‘scherzo’ il gesto della Marchesa, Francesca l’ha invece presa sul serio: “Non sta scherzando, lei ha perso la testa io posso capirlo. Lei è molto presa e coinvolta da Walter”.

Nella puntata di lunedì era in programma l’ingresso nella casa della Cipriani, poi saltato. Ma l’intento della giunonica showgirl è di farlo quanto prima per poter conoscere l’adorato Walter e prendersi la sua rivincita…. “A causa del maltempo – ha scritto la Cipriani in un post social – che ha causato una chiusura anticipata del @grandefratellotv, il mio ingresso è stato posticipato alla prossima settimana. Tranquilli, arriverò”. Insomma, una cosa è certa: ne vedremo delle belle!