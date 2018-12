“Sono 12 mesi che non vado con una donna e questo non è un sacrificio perché non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ne ho sentito il bisogno. Se ho sete bevo, se non ho sete non devo bere per forza». Insomma, nulla di forzato. Walter vorrebbe solo aspettare di innamorarsi, perché l’amore, anche quello fisico ‘si deve scegliere’ ….”, per poi aggiungere: “Per me non è un sacrificio rinunciavi, è come non mangiare la carne, infatti non la mangio”. Nel suo cuore c’è spazio solo per la compagna Céline, dalla quale si è separato. “Il rapporto con lei è delicato e profondo, ci sono cose sottili fra di noi che mi piace tenere per me, ma di certo posso dire che ci guarderemo e lasceremo parlare i nostri cuori”, ha rivelato Nudo circa il loro prossimo incontro.



Le parole toccanti sui figli e la loro madre

“Jane Alexander mi ha detto ‘Ti ho capito quando ho visto i tuoi figli’. Mi ha fatto riflettere perché significava che c’era qualcosa di me che non era uscito. Io amo i miei figli, ma sono loro che hanno un grande cuore, non è merito mio, noi genitori siamo fortunati. E devo ringraziare la loro mamma, Tatiana, per avermi fatto questo bellissimo regalo. Con lei ci siamo lasciati da tanti anni, ma con il tempo abbiamo raggiunto un ottimo rapporto di rispetto e di comprensione”. Il momento d’oro di Walter Nudo è in atto: si parla infatti di un suo possibile ritorno alla conduzione di un programma che ha segnato la sua carriera televisiva e lo fece diventare famoso, Colpo di fulmine …