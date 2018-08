Walt Disney World offerte di lavoro 2018: occasione da non perdere, ecco come candidarsi (GUIDA COMPLETA)

Walt Disney World, il più grande Parco tematico dei divertimenti del mondo, ha aperto le candidature in vista delle nuove assunzioni per l’anno 2019. Le selezioni si terranno anche in Italia, a Roma e Milano, a partire dall’autunno prossimo, in vista delle partenze tra febbraio e giugno 2019. International Services, la società che si occupa del reclutamento per conto del Walt Disney World, è alla ricerca di camerieri, hostess, venditori, cuochi e baristi per l’Epcot Center (uno dei quattro grandi parchi a tema all’interno del Resort), da inserire presso i ristoranti italiani presenti nel parco che fanno parte del Patina Restaurant Group.

Walt Disney World offerte di lavoro 2018

Le risorse selezionate potranno essere inserite anche presso nuove aree di prossima apertura. L’iniziativa rientra nell’International Program at the Walt Disney World Resort. Si tratta di un programma di scambi culturali, che permette di fare un’esperienza lavorativa all’estero. Il contratto di lavoro avrà la durata di 12 o 15 mesi. Alle risorse sarà anche fornita assistenza per ottenere il visto Q1 Visa, necessario per partecipare al programma.

Walt Disney World offerte di lavoro 2018: requisiti

I ragazzi per partecipare devono: