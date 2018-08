Volkswagen Italia offerte di lavoro 2018: assunzioni in arrivo, ecco come entrare nel mondo dei motori (GUIDA COMPLETA)

Ralf Brandstätter (49), Membro del Consiglio di Amministrazione della marca Volkswagen per gli Acquisti, è stato nominato Chief Operating Officer (COO) del brand. In questa funzione appena creata, Brandstätter guiderà il business del marchio di Wolfsburg. Allo stesso tempo, continuerà a ricoprire anche l’incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen per gli Acquisti. Relativamente alla nuova nomina Herbert Diess, CEO della Volkswagen, ha dichiarato: “Ralf Brandstätter vanta una notevole esperienza commerciale e tecnica. Nella nuova funzione di COO, contribuirà in modo decisivo al progresso della marca Volkswagen. Vorrei anche ringraziare Frank Welsch che, oltre alle sue numerose funzioni in qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione Volkswagen per lo Sviluppo Tecnico, ha anche assunto temporaneamente molte funzioni aggiuntive per salvaguardare la leadership del Marchio in una fase cruciale”.

Assunzioni in Italia per il gruppo Volvkswagen

Fondata nel 1937 a Wolfsburg, Voklswagen è nata appositamente con l’intenzione di realizzare in grande serie autovetture economicamente accessibili. Con lo scoppio della II Guerra Mondiale, la produzione venne convertita da civile a militare. Alla fine degli Anni ’40 viene ripreso e aggiornato il progetto iniziale (Typ 1) da cui nasce nascerà l’iconico Maggiolino. È solo a partire negli Anni ’70, tuttavia, che Volkswagen conosce il vero successo, grazie alla collaborazione con il designer italiano Giorgetto Giugiaro e alla realizzazione dei primi modelli di Passat, Polo e Golf. Tra i poli produttivi più importanti al mondo, Volkswagen attualmente conta oltre 630.000 dipendenti in tutto il mondo.

Volkswagen Italia offerte di lavoro 2018: posizioni aperte

La divisione italiana di Volkswagen è alla ricerca di profili professionali da inserire nell’organico della sede di Verona. Di seguito le posizioni ricercate: