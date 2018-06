Volkswagen auto elettrica 2018: ecco la supercar con tecnologia Ansys

Dietro al prototipo di un’auto sportiva da 680 cavalli, il pilota della Volkswagen Romain Dumas (F) tenterà di stabilire un nuovo record per le auto elettriche nel corso della 96esima edizione della leggendaria Pikes Peak International Hill Climb Race. L’aerodinamica della I.D. R Pikes Peak è stata appositamente sviluppata per affrontare le condizioni estreme e le sfide specifiche della Pikes Peak International Hill Climb. La pista, unica nel suo genere, è lunga 19,99 chilometri e presenta 156 curve in salita, passando dai 2.862 metri sul livello del mare della linea di partenza fino ai 4.302 metri di altitudine del traguardo.

L’alta quota comporta una riduzione della densità dell’aria di circa il 35%, il che crea condizioni aerodinamiche diverse rispetto a quelle di una pista che si snoda su un terreno pianeggiante. Oltre che per i dati in tempo reale e i risultati istantanei, le soluzioni ANSYS sono state utilizzate per simulare condizioni di guida non riproducibili in una tradizionale galleria del vento. Grazie ad ANSYS, gli ingegneri di Volkswagen hanno potuto calcolare il bilanciamento ideale tra flusso d’aria di raffreddamento e perdita aerodinamica e definire un sistema di raffreddamento della batteria ottimale in modo da garantire le migliori prestazioni possibili del veicolo.

“La perfetta gestione dell’energia è un fattore cruciale per battere il record nella categoria delle auto elettriche a Pikes Peak”, dichiara François-Xavier Demaison, direttore tecnico di Volkswagen Motorsport e responsabile del progetto I.D. R Pikes Peak. “Il primo test drive a Pikes Peak ha avuto successo, dimostrando l’accuratezza delle simulazioni. Il nostro team crede molto nelle performance di questa macchina ed è impaziente di stabilire un nuovo record per la categoria”. “ANSYS è in prima linea per guidare i progressi nel campo dell’elettrificazione e dei veicoli di prossima generazione con soluzioni multifisiche e di Pervasive Engineering Simulation”, commenta Shane Emswiler, Vice President and General Manager di ANSYS. “Il progetto Pikes Peak dimostra quanto siano importanti le soluzioni di simulazione ANSYS se si vogliono affrontare nuove sfide ed esplorare le nuove frontiere della propulsione elettrica”.