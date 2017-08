Vogue Fashion’s Night Out Milano 2017: gli eventi da non perdere

Manca pochissimo alla nuova edizione – la nona – della Vogue Fashion’s Night Out di Milano, serata organizzata da Vogue Italia e patrocinata dal Comune di Milano. L’appuntamento è per il 14 settembre quando i brand della moda, i locali e i luoghi della cultura milanese apriranno straordinariamente al pubblico per tutta la notte.

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova edizione della Vogue Fashion’s Night Out che si terrà nelle vie del centro di Milano il prossimo 14 settembre. In particolare, la manifestazione si svolgerà in alcune delle vie principali del quadrilatero della moda quali via Montenapoleone, via Manzoni, via della Spiga, corso Venezia, Corso Vittorio Emanuele, Corso Genova, Brera, Corso Como, Piazza Gae Aulenti e il quartiere di Porta Nuova. Sebbene la festa si svolgerà la notte, tutta la giornata vedrà organizzati in città numerosi eventi esclusivi dedicati alla moda ma anche alla cultura.

Mostre fotografiche, presentazioni ma anche concerti: questi sono solo alcuni degli appuntamenti che si terranno durante la giornata della Vogue Fashion’s Night Out. Tra gli eventi da non perdere assolutamente, però, segnaliamo la proiezione del film “Through my Eyes episode 2- Women’s View” che si terrà in Via Montenapoleone. Sulla terrazza di Piazza Duomo si svolgerà invece un esclusivo concerto mentre a Palazzo Bagatti Valsecchi aprirà la mostra “The New Beautiful”, curata da Alessia Glaviano, Photo editor di Vogue Italia.