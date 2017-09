Vogue Fashion Night 2017 Milano: Liam Gallagher live in Piazza Duomo e gli altri eventi da non perdere

Sta per entrare nel vivo la Vogue Fashion Night’s Out di Milano che, in questo 2017, propone un nuovo format che prevede – oltre agli eventi classici – anche workshop, proiezioni, talk experience o mostre che coinvolgono buona parte del Quadrilatero della Moda meneghina. “Vogue for Milano” prenderà invece via a partire dalle 17 di oggi, 14 settembre, e prevederà – oltre ad aperture di boutique e negozi – anche eventi collaterali ed un grande concerto in Piazza Duomo.

“Non più solo un grande momento di festa e di shopping, ma un nuovo format aperto alla città con mostre, fashion talk experience, proiezioni, party e live musicali” ha spiegato infatti Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia, annunciando il ricco programma di eventi previsto per la serata. In particolare, tra gli spettacoli più attesi c’è sicuramente l’esibizione musicale che si terrà sulla terrazza del Duomo. A Salire sul “palco” saranno infatti Omar Pedrini, Madison Beer e l’ex Oasis Liam Gallagher: il live potrà essere seguito gratuitamente da tutti in Piazza Duomo, grazie al maxi-schermo allestito per l’occasione.

Novità dell’anno anche “The Art of influencing”, incontri con grandi personalità della moda – da Ferretti a Krizia – che racconteranno le connessioni tra il mondo fashion e le arti visive nonchè con il vivere contemporaneo. I più golosi, invece, non dovranno farsi scappare i celebri macarons di Laduree, creati ad hoc per questa speciale serata e al gusto di vaniglia.