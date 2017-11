Vivienne Westwood: nuova boutique ad Amsterdam [Foto]

Vivienne Westwood accresce la propria presenza in Europa grazie all’inaugurazione della sua prima boutique nei Paesi Bassi. Situata nel Fashion and Museum District di Amsterdam in P.C. Hoofstraat 116H, l’esclusivo store è stata aperto in partnership con l’imprenditrice Olga Rodionova.

Il negozio si sviluppa su una superficie di 100 metri quadrati, distribuiti su due livelli ed adotta il nuovo concept architettonico già inaugurato con le boutique di New York e Parigi che rappresenta oramai il DNA del brand.

All’interno della boutique sarà possibile ammirare un mix di materiali ecosostenibili e naturali come resine, ferro e legno accompagnati da elementi iconici del brand: si va così a creare uno spazio minimal, disegnato per ospitare le creazioni all’avanguardia del brand. Prima nel suo genere nei Paesi Bassi, la nuova boutique Vivienne Westwood offrirà al suo interno una scelta esclusiva delle collezioni Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, Vivienne Westwood, Anglomania e tutte le linee di accessori.