Vintage Selection Firenze 2017: 30esima edizione a tema “Vintage Rebloom”

Al via a Firenze Vintage Selection 2017, la 30esima edizione di uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del vintage. La kermesse di terrà alla Fortezza da Basso e porterà nel capoluogo toscano oltre 11mila visitatori tra buyer, designer provenienti da ogni parte del globo.

Si terrà dal 28 al 30 giugno 2017 la nuova edizione di Vintage Selection, giunta in questo 2017 alla sua 30esima edizione. Tema di questo nuovo appuntamento sarà “Vintage Rebloom” che – in sintonia con il tema dei saloni estivi di Pitti Immagine Boom, Pitti Blooms – porrà l’attenzione sul fatto che “la cultura del vintage rappresenti il rifiorire continuo degli abiti, degli accessori e degli oggetti del passato che contribuiscono a inventare le mode del presente e del futuro, con una creatività in continua evoluzione” – si legge in una nota ufficiale.

Vintage Selection 2017 si conferma un laboratorio di ricerca che, pur guardando al passato, contribuisce in modo cospicuo nel gettare i trend della moda e del fashion attuali. All’interno della 30esima edizione della kermesse, i visitatori avranno anche modo di visitare la mostra “Bloom & ReBloom”, che metterà in scena 20 speciali look: un mix and match di capi e accessori dagli anni ‘30 agli anni ’90, ispirati all’universo floreale. Per info, www.vintageselection.it.