Vinòforum Roma 2017: date, biglietti e info della manifestazione dedicata agli appassionati di vino

Torna a Roma Vinòforum, l’appuntamento che – allestito in zona Farnesina – vedrà arrivare centinaia di cantine al fine di solleticare i palati più sofisticati degli amanti del buon vino. Ma non solo… L’evento sarà anche l’occasione per degustare cibo di altissima qualità. Ecco allora tutti i dettagli…

Si terrà dal 3 al 12 giugno 2017 Vinòforum, l’evento atteso a Roma in zona Farnesina. Ma cosa aspettarsi da questa nuova edizione? Gli organizzatori spiegano che nella Città Eterna arriveranno per 500 cantine per dare agli avventori la possibilità di assaporare 2500 vini in degustazione. Non mancheranno però nemmeno 40 ristoranti nonché laboratori, show-cooking con celebri chef, momenti didattici e molto altro. In particolare, uno dei format più attesi dell’anno è “Temporary Restaurant” che, nei 10 giorni di manifestazione, farà sì che si alternino ben 120 ricette tra tradizione, cucina fusion di alta qualità e molto altro.

In occasione di Vinòforum – allestito a Roma – si terrà anche “The Night Dinner”, un programma di 10 cene (una per ogni giorno di manifestazione), preparate da grandi nomi della cucina. I posti per partecipare sono limitati pertanto è opportuno prenotare in anticipo. Segnaliamo infine che, poco prima di Vinòforum, dal 27 maggio sino al 2 giugno si terrà la “Roma Wine & Food Week”, un’intera settimana dedicata al buon cibo e al vino di qualità con un fitto programma di eventi diffuso per la città. Per info e programma completo, www.vinoforum.it.