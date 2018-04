Vini d’autore Italia 2018: date, biglietti, location, tutte le curiosità sulla 6a edizione

Anche per questa VI edizione saranno 80 i protagonisti presenti ai banchi di assaggio, provenienti da pressoché tutte le regioni, pronti per raccontare, attraverso le loro etichette più rappresentative, la storia dell’azienda e le nuove produzioni.La degustazione, a cui prenderanno parte wine lovers, giornalisti ed operatori del settore, potrà contare sulla presenza di oltre 400 vini in rappresentanza di territori celebri e dal fascino eterno così come di distretti meno noti ma oltremodo intriganti. Un parterre unico e prezioso che vedrà la partecipazione di:

AIA VECCHIA (Toscana – Bolgheri), ANDREOLA (Veneto – Valdobbiadene), BARONE DI VILLAGRANDE (Sicilia – Etna e Salina), BARONE PIZZINI (Lombardia – Franciacorta), BECONCINI PIETRO AGRICOLA (Toscana -San Miniato), BINDELLA (Toscana – Montepulciano), BRICCO MAIOLICA (Piemonte – Langhe), CA’ DEI FRATI (Lombardia – Lugana), CA’ DEL BRIC (Piemonte – Monferrato), CA’ MAIOL (Lombardia – Lugana), CANTINA DI CARPI E SORBARA (Emilia – Modena), CANTINA PRODUTTORI BOLZANO (Alto Adige), CANTINA TRAMIN (Alto Adige – Termeno), CANTINA VALLE ISARCO (Alto Adige – Valle Isarco), CASALE DEL GIGLIO (Lazio – Latina), CASTELLARI ISOLA DEL GIGLIO (Toscana – Isola del Giglio), CASTELLO DI NEIVE (Piemonte – Langhe), CASTELLO DI RADDA (Toscana – Chianti Classico), CASTELVECCHIO (Friuli – Carso), CLARABELLA (Lombardia – Franciacorta), COLTERENZIO (Alto Adige), FATTORIA DEI BARBI (Toscana – Montalcino), FATTORIA DI MAGLIANO (Toscana – Maremma), FATTORIA DI MONTECHIARI (Toscana – Montecarlo), FIRRIATO (Sicilia), FORLINI CAPPELLINI (Liguria-Cinque Terre) FRECCIAROSSA (Lombardia – Oltrepò Pavese), ETTORE GERMANO (Piemonte-Langhe), GIACOMELLI (Liguria – Colli di Luni), HARTMANN DONA’ (Alto Adige – Merano), KETTMEIR (Alto Adige), LA BELLANOTTE (Friuli – Isonzo), LA COLOMBIERA (Liguria – Colli di Luni), LA MONTINA (Lombardia – Franciacorta), LA PIETRA DEL FOCOLARE (Liguria – Colli di Luni), L’ARMANGIA (Piemonte – Monferrato), LEONE DE CASTRIS (Puglia – Salento), L’ERTA DI RADDA (Toscana – Chianti Classico), LIS NERIS (Friuli – Isonzo), MARCARINI (Piemonte – Langhe), MARCHESI DI BAROLO (Piemonte – Langhe), MILA VUOLO (Campania – Salerno), MONSUPELLO (Lombardia – Oltrepò Pavese), MONTEMERCURIO (Toscana – Montepulciano), MONTEPELOSO (Toscana – Val di Cornia), MORA & MEMO (Sardegna – Serdiana), MOSER (Trentino – colline di Trento e Val di Cembra), MOSNEL (Lombardia – Franciacorta), MURI GRIES TENUTA CANTINA DEL CONVENTO (Alto Adige – Gries), NEGRO ANGELO E FIGLI (Piemonte – Langhe e Roero), PALA (Sardegna – Serdiana), PALTRINIERI (Emilia – Sorbara), PANTALEONE (Marche – Piceno), PICCHIONI ANDREA (Lombardia – Oltrepò Pavese), PIEVALTA (Marche – Castelli di Jesi), PODERE SAPAIO (Toscana – Bolgheri), ROAGNA (Piemonte – Langhe), RUGGERI (Veneto – Valdobbiadene), SAN LEONARDO (Trentino), SORDO GIOVANNI (Piemonte – Langhe), TENUTA DI CASTELLARO (Sicilia – Lipari), TENUTA DI TAVIGNANO (Marche – Castelli di Jesi), TENUTA MARIANI (Toscana – Versilia), TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY (Piemonte – Langhe), TIARE (Friuli – Collio), TORRE DEI BEATI (Abruzzo – Loreto Aprutino), VAJRA (Piemonte – Langhe), VAL DELLE ROSE (Toscana – Maremma), VALLAROM (Trentino), VENICA & VENICA (Friuli – Collio), BRUNO VERDI (Lombardia – Oltrepò Pavese), VIGNALTA (Veneto – Colli Euganei), VIGNETI LE MONDE (Friuli – Grave), VILLA A SESTA (Toscana – Chianti Classico), VILLA CRESPIA (Lombardia – Franciacorta), VIVERA (Sicilia – Etna)

Vini d’autore Italia 2018 Orari:

domenica dalle 11.30 fino alle 19 e lunedì dalle 11.30 fino alle 18.30

Vini d’autore Italia 2018 Ingresso:

Ingresso €25 (l’ingresso dà diritto a degustare tutti i vini presenti)

Ingresso ridotto (€20) per i soci AIS, FISAR, ONAV, AIES, SLOW FOOD, TOURING, ASPI e abbonati al notiziario de L’AcquaBuona

Per tutta la giornata di domenica sarà disponibile gratuitamente, per i partecipanti all’evento, un servizio di navetta dalla stazione di Viareggio alla manifestazione e dalla manifestazione alla stazione di Viareggio.