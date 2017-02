Vincitore Sanremo 2017: Francesco Gabbani sbanca, classifica generale e tutti i premi

Vince il Festival di Sanremo 2017 Francesco Gabbani. Al secondo posto Fiorella Mannoia, mentre la medaglia di bronzo va a Ermal Meta. Un’edizione che si è contraddistinta per non aver favorito i “grandi”, dalla carriera importante alle spalle, ma che ha visto eliminare prima della finale nomi come Al Bano e Gigi D’Alessio non è stata da meno nemmeno quando ha assegnato il premio della critica. Al giovane e talentuoso Ermal Meta va l’onorificenza con la sua “Vietato morire“.

Vediamo la classifica generale dall’ultimo al quarto posto: 16 Clementino 15 Alessio Bernabei 14 Chiara 15 Marco Masini 12 Lodovica Comello 11 Michele Zarrillo 10 Samuel 9 Bianca Atzei 8 Elodie 7 Fabrizio Moro 6 Sergio Sylvestre 5 Paola Turci 4 Michele Bravi.

Si chiude così questa edizione del Festival di Sanremo, con qualche conferma e altrettante sorprese, nonché la certezza che Maria De Filippi non presenterà l’anno prossimo e anche Conti chiude con l’Ariston dopo tre anni di onorato servizio. Gli altri premi: Mia Martini a Ermal Meta, Miglior testo a Fiorella Mannoia, Miglior arrangiamenti ad Al Bano, Premio Lucio Dalla ancora a Fiorella Mannoia e Premio Tim Music a Francesco Gabbani.