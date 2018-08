Monica Bellucci: l’ex marito Vincent Cassel si è sposato di nuovo. L’attore ha pronunciato il fatidico ‘sì’ in Francia. Lui e la modella francese Tina Kunakey, entrambi vestiti di bianco, si sono uniti in matrimonio a Bidart, vicino Biarritz. Lo avevano annunciato pochi giorni fa a “Vanity Fair” che aveva dedicato ai futuri sposi la cover del settimanale. Un matrimonio informale, il loro, festeggiato in piazza con tanti coriandoli in presenza degli amici più stretti.

Travolgente e appassionata fin da subito la loro love story, oggi suggellata dal matrimonio. Gli sposi hanno anticipato le nozze (annunciate) di qualche giorno, riuscendo dunque a non rovinare l’effetto sorpresa. Sono apparsi all’improvviso fuori dal piccolo Municipio di Bidart, 4500 abitanti, vicino Biarritz. In piazza Sauveur Atchoarena la festa è stata tutta per loro, accolti da una cascata di coriandoli e applausi. L’outfit dello sposo semplice ed informale: camicia rosa e completo bianco, abito bianco in tulle super scollato per lei; raggiante e bellissima, i ricci capelli al vento e grandi orecchini. Con Tina, tutto è successo all’improvviso, e la differenza d’età (Cassel 52 anni il prossimo 23 novembre, Tina 21 anni compiuti lo scorso 5 aprile) per tanti era stata oggetto di critiche che però non hanno mai scalfito la coppia. “Non puoi scegliere di chi innamorarti. Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Il giorno dopo, quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho pensato: beh, è andata così”, ha rivelato l’ex della Bellucci a Vanity Fair. Gli haters online di recente avevano addirittura definito Cassel “vecchio pedofilo”, ma queste pesanti critiche l’attore se le è fatte scivolare addosso.