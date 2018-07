Villa di lusso per il proprio cane, sì. E’ possibile se parliamo delle sorelle Kardashian. Ricca, bella e famosa, la sorellastra 19enne di Kim Kardashian, Kylie Jenner, influencer famosa in tutto il mondo, è abituata a stupire. Cresciuta sotto le luci dei riflettori, era ancora molto piccola quando la famiglia Kardashian divenne famosa grazie al reality “Al passo con i Kardashian” in onda su E!, ma già da allora ha saputo sfruttare quella visibilità e costruire il suo personaggio, riuscendo in breve tempo a diventare quasi più famosa della sorella Kim.

La bella Kylie non bada a spese per soddisfare ogni suo vizio. Abituata al lusso sfrenato, la fashion blogger ha creato un regno dorato anche per i suoi due amati cagnolino Norman e Bambi, facendo realizzare per le bestiole una mini-villa di extra lusso dotata di ogni comfort. La dimora per i quattrozampe vip sarebbe addirittura dotata di aria condizionata per l’estate e riscaldamento per l’inverno e aree riposo extralusso. Chiamarla cuccia per cani, insomma, sarebbe davvero riduttivo! Si tratta di una vera e propria abitazione in miniatura, alta quasi tre metri e che nell’aspetto ricalca proprio una vera villetta con tanto di staccionata all’ingresso, portoncino e finestre.

La sorellina di Kim Kardashian, madre di una bimba di 5 anni che ha già debuttato come modella, ora esibisce anche i suoi amati pelosini. Per loro non ha badato a spese, realizzando una reggia dove Norman e Bambi potranno coccolarsi a vicenda nella cuccia vip, ora che la loro padroncina passerà molto tempo – trascurandoli, inevitabilmente – con la piccola Stormi, nata cinque mesi fa dalla relazione con Travis Scott. Oltre alla camera da letto riservata all’interno della sua villa californiana, adesso i due cani, levrieri italiani, avranno una loro dimora anche all’esterno. Realizzata appositamente da un architetto, la villetta per i quattro zampe sarà ultimata a breve. Proprio Kylie l’ha mostrarla ai suoi follower su Instagram con un video che la presenta in anteprima dopo 4 mesi di lavori. Eccola: