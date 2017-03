Villa della Pergola Alassio: ripartono le visite ai giardini per un’esplosione di bellezza

Con l’arrivo della primavera si riapre la stagione delle visite guidate ai giardini di Villa della Pergola ad Alassio, un piccolo gioiello architettonico ottocentesco immerso in uno dei più bei parchi d’Italia, anche grazie all’affascinante vista sul Golfo di Alassio. A partire da sabato 25 marzo infatti sarà di nuovo possibile per i visitatori ammirare le bellezze naturali del grande parco, caratterizzato da ben 28 varietà diverse di glicine in fiore.

Ben 22 mila metri quadri di natura incontaminata e di bellezza mozzafiato che i visitatori potranno tornare ad ammirare tutti i weekend fino ad ottobre. Previa prenotazione e accompagnati da guide esperte, sarà possibile per chi lo desideri passeggiare tra la vegetazione mediterranea e la flora esotica per scoprire la storia del parco di Villa della Pergola e le sue collezioni, a partire dalle 28 varietà di glicine che hanno reso famoso il parco e che saranno in fiore da marzo alla fine di maggio, quando sarà la volta della fioritura degli agapanti: 400 varietà, una chicca del parco e una collezione unica in Europa.

Villa della Pergola ad Alassio per diverse domeniche, in concomitanza con le fioriture delle diverse specie presenti nel parco, organizza anche laboratori per adulti e bambini dal titolo “Domeniche in giardino”. Si comincia domenica 23 aprile con “Profumo di glicine!” per scoprire la storia di questa pianta, imparare alcuni segreti per coltivarla con successo e affrontare un progetto utilizzando i suoi fiori. La seconda in programma il 14 maggio 2017 sarà “Le palme, il fascino della Riviera” per scoprire le varietà di palme presenti nei giardini e capire cosa è stato fatto per difenderle dal terribile Punteruolo Rosso. A seguire l’11 giugno “Una domenica in giardino” sarà dedicata a “Gli agapanti, i fiori dell’amore!” mentre l’ultimo laboratorio è in programma l’8 ottobre 2017 ed è dedicato a “Gli agrumi, aromi e sapori dal giardino”.

Foto: courtesy press office