Villa Borghese Piano Day: appuntamento tra natura e musica

Si terrà domani, 4 giugno 2017, il Villa Borghese Piano Day. L’appuntamento dedicato a tutti gli amanti della buona musica che non sanno rinunciare ad una giornata immersi nella natura del parco più celebre e bello della Città Eterna. Ecco allora cosa aspettarsi dalla giornata…

Villa Borghese Piano Day si terrà il 4 giugno 2017, proprio collateralmente alla #Domenicalmuseo che renderà fruibili gratuitamente alcuni dei principali monumenti e aree archeologiche di Roma. L’evento prevede la presenza di sei pianoforti che, disseminati in alcuni degli angoli più strategici del polmone verde della città, suoneranno dalla mattina sino al tramonto.

A cura di Gaia Vazzoler e Massimo Spada, Villa Borghese Piano Day prevede quindi un ricco programma di concerti messi in scena da giovani talenti del pianismo italiano e internazionale ma anche da alcuni finalisti italiani del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni. L’appuntamento tra natura e musica previsto nel parco di Villa Borghese vedrà anche la presenza dell’artista Silvio Muccino. Segnaliamo infine che, nei momenti in cui non verranno utilizzati per i concerti, i pianoforti saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi nell’allietare i visitatori con le proprie note. Gli strumenti musicali saranno piazzati in alcuni punti fondamentali del parco: Pincio, Orologio ad Acqua, Laghetto, Fontana Oscura, Casa del Cinema, Museo Carlo Bilotti