Vienna Mercatini di Natale 2018: un’idea di viaggio per grandi e piccini

Vienna è una delle città più romantiche d’Europa, un luogo principesco, da sogno. Nel periodo di Natale la capitale austriaca, già spettacolare di suo, si arricchisce della calda atmosfera di Natale. Dalla fine di novembre le strade e le principali piazze di Vienna si riempiono di bancarelle artigianali e di turisti giunti da ogni parte del mondo. Qualcuno di questi magari vola qui per consuetudine ogni anno, proprio perché Vienna natalizia non stanca, ma affascina, regalando emozioni sempre nuove. Con la neve che viene giù soffice e lenta, vi assicuriamo poi che la città è un perfetto quadro d’autore, una cartolina.

Il mercatino più famoso di Vienna è quello di Piazza del Municipio, alla fermata metro di Rathaus, che a metà dicembre si trasforma in una pista di pattinaggio. Tra gli eventi culturali in programma per sei settimane prima della Vigilia di Natale, dal giovedì alla domenica, c’è un Babbo Natale che passa per il mercato, legge favole, recita poesie, racconta storie ai più piccoli. Qualcosa che profuma davvero di infanzia, di tenerezza. Tutto sotto l’albero di Natale illuminato che ogni anno viene addobbato nel cuore della città. Altri mercatini veramente incredibili sono quelli che si trovano davanti al museo del Belvedere, a Karlsplatz e al Castello Schonbrunn, la storica residenza della principessa Sissi.

Tornando ai mercatini viennesi, possiamo dirvi che, benché vendano gadget diversi (addobbi, manufatti, statuine, prodotti artigianali), si presentano tutti nello stesso stile: si tratta di casette di legno, piccole baite, piene di luci e colori. Alcuni stand vendono anche prodotti tipici locali, come il gulasch, servito nel pane, i krapfen, gli strudel dolci e salati, la sacher, punsch caldi … delizie per palati raffinati. Gli amanti delle giostre non possono poi perdere il mercatino di Natale del Prater, che si trova di fronte alla famosa ruota panoramica. Divertimento, musica, buon cibo … vi serve un altro buon motivo per partire alla volta di Vienna?