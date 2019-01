Che Victoria Beckham fosse nota per la cura del corpo è noto a tutti, che quest’ossessione fosse addirittura maniacale forse meno. A far discutere in questi giorni il trattamento a cui fa ricorso la moglie del calciatore inglese per preservare una pelle morbida, capace di far impallidire qualsiasi ventenne. Si tratta della MC1 Blood Moisturizer, una crema per viso e corpo realizzata con le stesse cellule di Victoria Beckham. Sulla carta l’ex Spice Girls ha 44 anni, ma a quanto pare non si rassegna allo scorrere inesorabile del tempo che passa e così le tenta tutte. L’ultima trovata è appunto questa crema anti-age ideata dalla dermatologa delle star, Barbara Sturm.

È stata proprio la signora Beckham ad elogiare il prodotto particolare preparato per lei dal medico tedesco su Instagram: «Dopo averla tenuta per tutta la notte la mia pelle sta benissimo, super idratata e pulita!». Affermazioni che fanno davvero pensare. Però Victoria è in buona compagnia in fatto di stravaganze: di recente anche a Kim Kardashian e Gwyneth Paltrow erano stati consigliati dei trattamenti che prevedevano iniezioni del proprio sangue. Che dire? Sembra la trama di un film di Dario Argento, ma è tutto vero. La crema, in questione, usata da Victoria Beckham sarebbe costituita dal suo sangue fatto passare attraverso alcune perline di metallo (questo proprio per simulare gli eventi biochimici legati alla coagulazione del sangue e per produrre II-1 e Tgf-beta, due proteine attive appunto contro l’infiammazione).

Sempre sul profilo la 44enne inglese ha rivelato: «La dottoressa Barbara Sturm mi ha preso il sangue e ha creato fattori curativi prodotti dalle mie cellule, che sono altamente anti-infiammatori e rigenerativi. Testerò la crema questa settimana, mattina e sera!». Quanto costa questa crema a base di sangue? Una sola confezione si aggirerebbe intorno alle 1,200 sterline, circa 1400 euro. Insomma non proprio un prodotto per tutte le tasche, ma si sa la famiglia Beckham non bada a spese. Proprio qualche giorno fa David è finito nella bufera per aver postato una foto che lo vede con il cagnolino Olive avvolto in una copertina di Louis Vuitton, dal valore di 4600 sterline.