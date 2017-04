Victoria Beckham riceve la medaglia dell’Ordine dell’Impero Britannico dal principe William

Una grandissima soddisfazione per l’ex Spice Victoria Beckham, la donna è stata insignita di una medaglia dell’Ordine dell’Impero Britannico per la sua carriera nel mondo della moda e la nomina ufficiale dell’ordine cavalleresco istituito nel 1917 da re Giorgio V.

A consegnarle la prestigiosa onorificenza è stato il principe William in persona; la donna era visibilmente emozionata al punto che è stato possibile scorgere sul suo viso – perennemente imbronciato – un sorriso di orgoglio. Victoria già ai tempi del suo debutto pop si era identificata nel ruolo di Posh Spice, ovvero quella sofisticata e fashion addicted. Dopo il fidanzamento e matrimonio con il calciatore più desiderato e famoso del Regno Unito è diventata un’ambita testimonial per svariati brand di moda di lusso quali Armani e Cavalli.

Da lì il passo è stato breve: la sua maison di moda ha disegnato nel 2016 l’abito da sposa di Eva Logoria in occasione del matrimonio con Josè Antonio Baston. Accompagnata dai genitori e dal marito Victoria ha dichiarato: “Sono orgogliosa di essere britannica. Se sogni in grande e lavori duramente puoi ottenere grandi risultati“. A farle eco sui social è stato l’ex calciatore e marito orgoglioso: “Questa giovane donna oggi è stata premiata con l’OBE e come famiglia non potremmo essere più fieri di una grande lavoratrice, mamma e moglie.”