Vicky’z collezione SS 18: il nuovo brand debutta in Italia (FOTO)

Vicky’z, il brand di prêt-à-porter che dopo aver conquistato New York raggiunge l’Europa, ha sfilato a Milano all’interno del Teatro Vetra. Il brand, nato nel 2015 dall’intuito creativo della designer Xinyin Xu, ha raggiunto in pochi anni un giro di affari di 10 milioni di RMB e si sta imponendo a livello internazionale supportato anche dall’appoggio di colossi quali Amazon e Alibaba.

Brand prêt-à-porter rivoluzionario, Vicky’z rappresenta il trend del double-look, il gioco di stile che veste genitori e figli alike: un nuovo concept dove capi firmati, realizzati accuratamente con texture ricercate e di pregio, dai disegni esclusivi e dai tagli sartoriali, sono declinati in versione adult e young. Sulla passerella di Milano infatti, le modelle professioniste sono salite sul palco accompagnate da quasi una cinquantina di model-kids che per gioco e con ironia sfoggeranno i capi child della collezione. Dopo il successo registrato in Cina si appresta ora a raggiungere il mercato internazionale.

“Abbiamo scelto Milano per il suo ruolo centrale nel panorama fashion internazionale e per il background che lo caratterizza da sempre: la moda italiana ha talenti e artigianalità unici al mondo ed è un privilegio poterne fare parte” spiega Xinyin Xu. “Pensiamo che i tempi e il luogo siano perfetti per accogliere la nostra idea rivoluzionaria di brand e che la città possa essere il punto di partenza per una crescita a livello europeo”. La collezione SS 2018 nasce da un métissage inedito tra cultura tradizionale e arte moderna, sviluppato all’ombra della dinastia Tang, pervasa da una sottile sensibilità capace di avvolgere ogni ispirazione.

Così dai tenui colori che caratterizzano le ceramiche e le porcellane dell’antica dinastia, con i loro smalti intensi, prendono vita i ricami che attraversano i vestiti e le sfumature cromatiche che accompagnano i corpi come in una nuvola. Le tonalità dorate delle sete e l’iconico disegno del fiore di loto firmano le creazioni più eleganti per la donna che assumono contorni lievi e delicati nelle proposte per le più piccole.