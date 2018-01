VicenzaOro gennaio 2018, date e info della nuova edizione: oltre 1500 brand su 25mila metri quadri d’esposizione

E’ tutto pronto per VicenzaOro January 2018 The Jewellery Boutique Show, la piattaforma professionale internazionale a disposizione del settore orafo e del gioiello con appuntamenti in tutto il mondo e che durante tutto l’anno rappresenta un punto di riferimento per il settore, il luogo dove si esprimono le nuove tendenze, si incontrano i protagonisti si muove il mercato. In particolare, nel 2018 la kermesse andrà in scena a Vicenza, Hong Kong, Arezzo, Las Vegas, Dubai e Mumbai.

L’appuntamento con VicenzaOro è dal 19 al 24 gennaio 2018 e, come annunciato nel corso di una conferenza stampa, l’evento è già sold out, con un trend di crescita in controtendenza rispetto al panorama espositivo delle manifestazioni di settore internazionali. La manifestazione di gennaio ospiterà oltre 1500 brand, di cui l’80% è già cliente di VicenzaOro: i marchi

andranno in mostra su oltre 25mila metri quadri d’esposizione con un’incidenza dei brand del segmento alto di gamma che premia la strategia di Italian Exhibition Group di valorizzazione della community. I marchi del lusso a VicenzaOro January segnano infatti un + 10%.

Fil rouge di VicenzaOro January 2018 The Jewellery Boutique Show sarà VISIO.NEXT: interamente dedicato al futuro, enfatizzerà la multicanalità della distribuzione, ovvero l’ultima frontiera nella stretta relazione con i nuovi consumatori. Infine, proprio in apertura di VicenzaOro January si terrà VISIO.NEXT Summit dedicato al lusso e alla gioielleria con importanti affondi sui temi della tracciabilità e sostenibilità che porterà sul palco di Fiera di Vicenza un panel di altissimo livello introdotto da una presentazione di Claudia D’Arpizio, Direttore di Bain&Company e composto da Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Matteo Marzotto, nella doppia veste di Vice Presidente Esecutivo IEG e Presidente di Dondup, Diego Nardin, AD di Fope, Licia Mattioli, AD di Mattioli e Vice Presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, Adi Al Fardan, Fondatore di Adi Hasan Al Fardan Jewellery Trading.