Vibram scarpe Italia: presentata la “Vibram Tropical Carrarmato” (FOTO)

Vibram, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, celebra 80 anni di storia con una partership esclusiva insieme ai famosi designer Fernando e Humberto Campana, presentando Vibram Tropical Carrarmato, una infradito unisex realizzata completamente in gomma. Questo nuovo concept celebra l’iconico disegno Carrarmato – creato nel 1937 da Vitale Bramani, il fondatore dell’azienda – e coniuga sapientemente le performance e il design Vibram, in una interpretazione contemporanea e originale dal mood tropicale.

Coerente con la sua innata curiosità e volontà di fondere stili e tradizioni diverse, Vibram si rivolge ancora una volta al mondo dell’arte e del design, esplorando nuovi spazi e sviluppando nuove idee creative. Nell’anno dell’ottantesimo, l’azienda ha scelto di celebrare il suo iconico simbolo con una collaborazione di altissimo livello, quella con Fernando e Humberto Campana, acclamati designer di São Paulo (Brasile), che hanno disegnato una flip flop completamente in gomma ispirata al Carrarmato, con suola Vibram dalle caratteristiche di funzionalità inedite per una calzatura di questo tipo.

Le flip flop, realizzate con mescole a diversa densità e trattamento antibatterico, sono la rappresentazione dell’essenza del design Carrarmato, in questa variante dal look audace, capace di conquistare sia l’alpinista, sia l’uomo della strada, senza rinunciare a qualità, comfort e sicurezza garantite dalle suole Vibram.

Vibram presenterà a Miami, in occasione della Design Week e di Art Basel, il progetto sviluppato con i fratelli Campana. Paolo Manuzzi, General Manager dell’azienda, ha commentato “La passione e l’eccellente lavoro di Vibram, trovano una nuova interpretazione in questa collaborazione con i fratelli Campana. Siamo felici di presentarne il risultato durante uno degli eventi d’arte più importanti al mondo. È una grande soddisfazione poter vedere come la nostra tecnologia e la nostra suola possano essere l’essenza di un prodotto unico, che rispecchia design e performance”.