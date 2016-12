Viaggiator Goloso, il supermercato per gourmet

Fare la spesa al supermercato vi sembra troppo dispersivo e avete tolto dalla lista della spesa prodotti non di primissima qualità? Ecco che a Milano ha aperto da poco uno store dedicato ai gourmet perfetto per fare rifornimento di leccornie da portare in tavola in questi giorni di Festa.

Targato Viaggiator Goloso, marca privata Top di Gamma di Unes e U2 Supermercato, è molto di più di un supermercato.

A due passi da City Life (Viale Belisario 1) è il primo punto vendita ad insegna il Viaggiator Goloso e si propone come luogo del cibo felice.

La mission che da sempre accompagna Viaggiator Goloso è la passione di nutrire i proprio clienti con prodotti dalle materie prime eccellenti e a un prezzo equo. Con questo primo punto vendita milanese, l’azienda ha voluto realizzare un luogo dove il consumatore possa fare la spesa sentendosi a proprio agio, gratificato e rassicurato.

“Il cibo felice è la selezione del meglio, al prezzo più giusto, che possieda una storia: provenienza, territori, culture, che meritino di essere narrati” afferma infatti Mario Gasbarrino, Presidente e Amministratore Delegato di Unes Supermercati.

In uno spazio, dove grande è stata anche l’attenzione al design e alla disposizione dei prodotti, oltre naturalmente alla selezione degli stessi ecco che i clienti di Viaggiator Goloso a Milano potranno fare una spesa completa avendo a disposizione, le oltre 500 referenze della marca, reparti freschi come il panificio biologico, la gastronomia, la macelleria, la frutta e la verdura e un angolo sushi sashimi dove trovare le creazione di un grande maestro giapponese che cura nei minimi dettagli le preparazioni proposte da il Viaggiator Goloso, ai quali si aggiungono, infine, prodotti dedicati alla cura della casa e della persona.

Ciliegina sulla torta l’Area Degustazioni, uno spazio in cui settimanalmente vengono proposte degustazioni di prodotti selezionati fra le eccellenze in assortimento.

Durante il periodo natalizio, valido aiuto per regali last minute enogastronomici di qualità ma anche per acquisti mirati per cene e cenoni, ecco che Viaggiator Goloso ha aperto, sempre a Milano, anche un temporary shop in “Piazza Portello”.

Aperto fino all’8 gennaio 2016, ecco che troveranno spazio le eccellenze gourmet firmate dal brand di Unes e U2 Supermercato e precisamente un’ampia selezione della gamma il Viaggiator Goloso, con un focus particolare dedicato ai prodotti natalizi, fra i quali la linea di panettoni il Viaggiator Goloso, ma anche cesti, già assemblati ma anche personalizzabili, degustazioni e molto altro ancora.