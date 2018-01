Viaggi di nozze 2018, idee di tendenza: gli sposi italiani amano sentirsi vip

In un momento storico in cui viaggiare è sempre più low cost, c’è un viaggio che non segue le tendenze. Stiamo parlando dei viaggi di nozze, per i quali gli italiani continuano a spendere molto denaro per renderlo indimenticabile al pari di quelli delle star. “Chi segue il mondo delle celebrity ha come riferimento Harry e Meghan o William e Kate, che amano Seychelles e Sudafrica. Per chi ricerca esperienze elettrizzanti, la New York più glamour e il Giappone tra lusso e tradizioni. E per chi vuole “strafare”, la meta da sogno è Bora Bora” – spiegano gli esperti di CartOrange.

“Il viaggio di nozze per gli italiani è l’occasione per concedersi un lusso. La luna di miele è considerata qualcosa di irripetibile, un ricordo che rimane per tutta la vita, nonché un’occasione per ricaricarsi e rilassarsi. Un viaggio per cui si è disposti a spendere, forse più volentieri che per dei beni materiali. Complice la possibilità, sempre più apprezzata, di realizzare una “lista viaggio”, si cercano destinazioni da favola, sistemazioni ricercate ed esperienze particolari, magari ispirate ai trend lanciati dalle coppie di celebrità. O addirittura dalle coppie reali” – ha spiegato Catia Ballotta, Travel Stylist di CartOrange.

Ecco allora alcune idee per gli sposi che affronteranno il viaggio di nozze nel 2018:

Sudafrica e Oceano Indiano come i principi d'Inghilterra – Se il secondogenito di Carlo e Diana non ha ancora svelato dove volerà con la sua Meghan dopo le nozze che avverranno a maggio, gli sposi italiani si dimostrano molto attratti dai luoghi cari alla nuova generazione di reali d'Inghilterra;

La New York più glamour in boutique hotel – New York vuol dire moda, stile, vita notturna e lusso urbano. Chi vuole vivere la Grande Mela al top pernotta al The Standard High Line, boutique hotel che si trova in una delle zone attualmente più alla moda della città, ai piedi della High Line (la linea ferroviaria sopraelevata riconvertita da poco a parco di design) nel Meatpacking District;

Il Giappone tra lusso e tradizioni – Da qualche anno il Giappone si è affermato come una delle mete top per i viaggi di nozze. È apprezzato per i contrasti e la sensazione di assoluta diversità che offre: una destinazione futuribile ed esotica al tempo stesso, con le sue tradizioni millenarie, i suoi sapori incredibili, i piccoli dettagli che stupiscono a ogni passo;

Polinesia francese per vivere il sogno – Per finire, una meta sinonimo universale di lusso e di sogno è la Polinesia francese, non a caso scelta per la luna di miele da celebrità come Pippa Middleton e Nicole Kidman.

In copertina: Photo Courtesy of Ufficio Stampa CartOrange: Eo Ipso