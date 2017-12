Veuve Clicquot Christmas Collection 2017 per un Natale sorprendente e raffinato (FOTO)

La Maison de Champagne Veuve Clicquot presenta la Christmas Collection 2017, originale ed elegante, sobria e ricercata, tradizionale e attuale. Veuve Clicquot accende il Natale con una collezione pensata per condividere momenti di piacere e gioia con chi si ama, per sorprendere piacevolmente gli ospiti e per celebrare in modo brioso la vita in tutto il suo splendore e la sua unicità.

Come ogni anno la Maison Veuve Clicquot ha il piacere di deliziare le feste proponendo pregiate Cuvée che sottolineano il forte legame tra la tradizione e l’innovazione, valori di fondamentale importanza per la Maison. Veuve Clicquot è la Maison de Champagne più audace e innovativa, e lo dimostra sempre di più stringendo partnership con il mondo della moda e del design, che permettono di presentare i suoi prodotti in maniera elegante e sempre al passo con i tempi.

“Quest’anno la Maison Veuve Clicquot ha voluto stupire, con quella che è da considerarsi una grande svolta nella sua storia e in quella dello Champagne: creare una Cuvée utilizzando esclusivamente vini di riserva. Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old rappresenta il forte attaccamento della Maison alla tradizione, con uno sguardo però sempre di più al futuro.” afferma Carlo Boschi, Senior Brand Manager.