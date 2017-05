Versus Vesace: la collezione estiva 2017 di orologi multifunzione (foto)

Quali sono le tendenze estive 2017 in fatto di orologi? Dopo il trionfo jungle proposto da Furla arrivano le proposte della nuova collezione maschile di Versus Versace, dal mood deciso e sportivo.

Versus Arberdeen: orologio multifunzione, reso unico da una serie di dettagli speciali: la lavorazione “a baguette” della lunetta, in parte colorata e ripresa dalla minuteria sul réhaut; il pattern a righe verticali del quadrante; la testa del Leone in rilievo sul cinturino in silicone. Presentato in sette varianti, anche con la cassa IP black o yellow gold, Versus Aberdeen è dotato in alternativa di un cinturino in pelle traforata, stile gentleman driver. Disponibile anche in versione braccialata nero bicolore. Sempre di forte impatto.

Versus Fire Island: una nuova edizione per l’iconico Fire Island, l’orologio di Versus Versace giovane e divertente che quest’anno si accende di nuove tonalità jelly: rosso, verde, lilla, ma anche giallo e blu, un’esplosione di colori ideali per l’estate. Interprete perfetto del mood rivoluzionario di Versus Versace, Fire Island è realizzato in silicone, con il cinturino decorato dal Leone e dalle borchie in 3D, mentre il lettering del logo scandisce il quadrante.

Versus South Horizons: l’ultimo orologio-gioiello di Versus Versace, dalla forte personalità. La cassa lady size, il metallo lucido-satinato, le viti sulla lunetta tempestata da cristalli, il quadrante in contrasto riflettono il carattere audace del nuovo modello, sottolineato anche dal Leone in 3D che interrompe la sequenza degli indici brillanti. Declinato in acciaio, IP yellow gold o rose gold, Versus South Horizons è proposto anche senza pavé sulla lunetta.

A seconda della vostra personalità ecco le tre proposte per il polso.