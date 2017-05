Versus Versace: la collezione Pre-Spring 2018 (Foto)

Istinto e modi posati: gli stili si scontrano e si combinano per la nuova collezione Spring Summer 2018 di Versus Versace. Nella gallery che segue avrete modo di ammirare i look pensati per la prossima stagione da Versus Versace, una collezione fatta di stili apparentemente in contrasto che invece si incontrano in capi d’abbigliamento unici nel loro genere.