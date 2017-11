Versace: i suoi nuovi valori nel cortometraggio in collaborazione con Luca Finotti [Video]

Versace ha presentato oggi i suoi nuovi valori in un cortometraggio realizzato in collaborazione con Luca Finotti. Love, Equality, Strength, Unity, Diversity, Power e Courage: sono questi i valori su cui Versace fonda il suo Manifesto. A raccontarli è un breve film in bianco e nero, una celebrazione dell’amore nelle sue forme più diverse.

Le immagini presenti nel Manifesto di Versace sono eleganti e profondamente evocative. Non c’è alcun bisogno di parole,l’azione parla da sé: due mani che si cercano e due labbra che si incontrano in un bacio. I modelli danzano, si sfiorano, si abbracciano quasi a rievocare gli antichi rituali bucolici delle ninfe, potenze divine della natura; le dita delle loro mani si intrecciano creando un segno, una V, sinonimo di forza e unità ma anche simbolo della V di Versace. Simbolo di forza e potere è invece la Medusa scolpita nella pietra, simbolo che incarna il Manifesto di Versace commentato così da Donatella Versace: “Non importa chi siamo o da dove veniamo, questo è quello che la società di oggi dovrebbe sapere. Dovremmo tutti vivere in armonia e rispetto”.