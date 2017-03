Versace apre a Lisbona: nuova boutique “tra passato e futuro” [Foto]

La maison Versace apre una nuova boutique a Lisbona: il nuovo negozio – situato in Avenida da Liberdade, 238 1250-096 – si estenderà su un’area di 440 metri quadri, ambiente che fonde la tradizione architettonica italiana con il dinamismo e l’energia odierna di Versace.

All’interno della nuova boutique Versace a Lisbona sarà possibile trovare mosaici in marmo ed elementi in ottone, caratteristiche che andranno a creare un ambiente lussuoso, ricercato e contemporaneo dove presentare le collezioni prêt-à-porter donna, uomo e accessori. “Il concept Versace è un omaggio al grande patrimonio culturale dell’Italia. Per me la boutique è un dialogo ininterrotto tra il nostro passato e il nostro futuro, tra Versace e i nostri clienti” ha affermato Donatella Versace a proposito della nuova boutique di Lisbona di cui vi mostriamo qualche immagine in anteprima.