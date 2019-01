Dalla sua abitazione di Milano, che condivide con il fidanzato e con il cane Amelia, Veronica ha cominciato la sua avventura nel web nel 2010, quando, come lei stessa scrive nella sua biografia, ha deciso di unire le sue due passioni più grandi: la moda e la scrittura. Il primo passo è stato quindi quello di andare online con thefashionfruit.com. Nel blog cercava di occuparsi delle tendenze del momento, affrontando il tema da un punto di vista strettamente personale.

La moda, quindi, vista dagli occhi di Veronica. Man mano che pubblicava i suoi post, i contatti hanno cominciato a moltiplicarsi in maniera esponenziale: dopo pochi mesi il suo seguito era già aumentato e i lettori si erano ormai abituati a considerarla un vero punto di riferimento del settore style, lasciandosi piacevolmente influenzare da lei. Questo le ha aperto le porte del fashion blogging, con possibilità importanti sia in tema di viaggi che in fatto di collaborazioni. Infatti questa passione rivelatasi mestiere l’ha portata da subito in giro per il mondo. Inoltre il suo aspetto fisico è cambiato molto con il tempo: adesso risulta essere più magra, atletica e sicura di sé. In fondo è sbocciata e maturata proprio come il suo The Fashion Fruit.

Oggi la lista dei brand con i quali ha lavorato è lunghissima, sia in Italia che all’estero: Louis Vuitton, Chanel, Dior, Ferragamo, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Guerlain, Missoni, Iceberg, ma anche marchi sportivi come Nike, oppure di intimo, Yamamay, Tezenis e molti altri ancora. Non sono mancate nemmeno collaborazioni con brand più distanti dalla moda (quali Samsung, Canon e Jaguar), ospitate televisive ed interviste per le riviste più importanti. Un passo importante è avvenuto nel 2014, quando The Fashion Fruit ha subìto una vera riorganizzazione aprendo le porte ad altri temi quali beauty, fitness e travel.

Insomma, lifestyle a 360 gradi. D’altronde i numeri hanno da subito parlato chiaro: la blog sfera aveva già incoronato il blog di Veronica come il secondo più letto in Italia, con 180.000 visitatori al mese e 700.000 pagine visitate.

Numeri incredibili, per una ragazza che in fondo voleva solo condividere le sue idee sulla moda e mostrare il suo stile…