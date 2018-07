L’aspetto mediatico della ricchezza conta molto, davvero. Basti pensare ai due nuovi ricchi del momento, Fedez e Chiara Ferragni, che per il loro matrimonio sfarzoso stanno ricevendo un’attenzione simile a quella dedicata ai reali d’Inghilterra. Ma se il rapper e la influencer più famosi d’Italia sono molto benestanti (considerati i guadagni annui dichiarati), sono davvero da ascrivere tra i “veri ricchi”? No, se la classifica viene stilata considerando i patrimoni. Che poi sono quello che conta in questo momento di volatilità di qualsiasi attività imprenditoriale che non abbia fatto accumulare in passato ricchezza ai suoi ideatori. Allora vediamo chi sono i veri ricchi in Italia, cioè gli imprenditori uomini e donne d’affari che detengono i patrimoni più consistenti.

I più ricchi d’Italia sono i Ferrero, quelli della Nutella. La famiglia di Alba ha costruito in poco più di 70 anni un vero impero, forte dell’esempio del capostipite Pietro. Oggi il loro patrimonio è valutato in circa 22 miliardi di euro, intestato prevalentemente a Maria Franca Fissolo Ferrero, vedova di Michele e madre di Giovanni e Pietro Ferrero: è proprio il caso di esclamare “noccioline, vero?”. La seconda piazza di questa classifica spetta a Leonardo Del Vecchio. Ai più questo nome non dirà nulla, ma per chi segue un po’ l’economia e la finanza invece sarà illuminante. Del Vecchio è infatti il fondatore e azionista di riferimento di Luxottica, uno dei gruppi imprenditoriali di maggiore successo della storia italiana. Il suo patrimonio è oggi stimato in circa 18,7 miliardi.

La terza piazza è occupata da un nome forse ancora meno noto del precedente, quello del pescarese Stefano Pessina. Il suo patrimonio di 13,4 miliardi di euro è il frutto di anni di lavoro imprenditoriale nella distribuzione farmaceutica. Oggi ciò che vale di più è la sua partecipazione in Walgreens Boots Alliance, uno dei più grandi distributori di farmaci al mondo, di cui Pessina detiene la quota azionaria inviduale più alta. Ma Silvio Berlusconi non c’è? Sì che c’è. L’ex cavaliere, se non più sul podio per via dei vari passaggi societari fatti in famiglia negli ultimi anni, comunque tra i primi dieci. Il suo patrimonio oggi sarebbe di circa 6 miliardi di euro, molto simile a quello detenuto da Giorgio Armani e dai fratelli Perfetti, quelli dell’industria dolciaria Perfetti Van Melle. Il decimo posto di questa classifica è occupato da Luca Garavoglia, erede della dinastia Campari, con un patrimonio stimato di 3,3 miliardi.