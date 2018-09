Vergine oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: single in cerca di un amore, serve attenzione

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

Comincia a riflettere sulle grandi scelte da fare entro Novembre! Venere e Mercurio in ottimo aspetto nelle giornate di metà Settembre, molto importanti per fare qualcosa di più. In questo periodo bisogna solo stare attenti alle questioni legali, soprattutto se devi fare una compravendita o stabilire un accordo. E’ meglio concludere tutto al più presto, prima che arrivi Dicembre. Per quanto riguarda l’amore, le prime due settimane di Settembre sono le migliori, avrai l’opportunità di fare pace. Incontri piacevoli e nuovi progetti di coppia. Da curare la forma fisica, nevralgie e mal di testa potrebbero essere frutto di un stress particolare. Da evitare malesseri di tipo psicosomatico.

Le persone sole desiderano fortemente un nuovo rapporto, ma nonostante questo forte desiderio il consiglio è di vivere le novità per quello che sono senza esagerare. Valuta bene chi incontrerai. In questo caso i pianeti spingono verso incontri e avventure disimpegnate, ma è nella natura stessa del tuo segno rifiutare catene e legami fissi. Al lavoro se qualche progetto si bloccherà poco male, vuol dire che non avrebbe portato bene o comunque ti avrebbe ulteriormente affaticato. Le giornate di metà settimana devono essere gestite con molta attenzione, altrimenti rischi di vanificare tutto quello che hai contrattato in precedenza . a quelli che amano fare il passo più lungo della gamba, il consiglio è di non credere alle promesse. Calo della tenuta nervosa …