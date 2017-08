Vergine oroscopo Paolo Fox settembre 2017: ti aspettano giornate impetuose, sì a nuove partenze lavorative

Sei più sereno rispetto ad agosto, le giornate intorno al 19 saranno impetuose, importanti e innovative perché molti pianeti saranno nel tuo segno. Settembre è un mese importante e le nuove partenze lavorative sono favorite.

La confusione e il nervosismo di gennaio sono ormai lontani; si è trattato di una fase di disagio transitoria, cambiamenti non voluti, un periodo di programmazione e sperimentazione che la Vergine non ama. Tutto ciò che hai sottoscritto e verificato nei mesi scorsi ora inizia a portare successo. Gratifiche e conferme in arrivo soprattutto per chi ha delle attività in proprio. Belle le giornate attorno al 19, potrai lavorare con più ordine. Sei soddisfatto di quello che fai e che farai, anche perché adesso è possibile guardare al futuro.

Positivi anche i sentimenti, devi però capire cosa ha provocato la crisi dei mesi scorsi, perché per quanto positive le stelle non possono ribaltare una relazione in difficoltà. C’è chi trova un accordo economico con un ex; chi invece si è sposato da poco riscopre una certa complicità che potrà favorire l’arrivo di un figlio o nuovi progetti per la casa. Mese ideale per chi sta cercando l’amore …