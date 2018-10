Vergine oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: rapporti complicati in famiglia, sei vincente

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

Se da tempo lavori per un’azienda senza troppo profitto oppure se stai aspettando un riconoscimento, compatibilmente con le tue mansioni e il tuo incarico, vedrai che sarà possibile fare una richiesta e non perdere tempo. Ora devi fare le tue scelte senza badare troppo a compromessi. Questo è un mese particolarmente tranquillo ma che non permette di accettare situazioni ‘a metà’. I rapporti con le persone di famiglia sono un po’ più complicati, soprattutto se c’è un contenzioso aperto che riguarda i soldi o una scelta per alcune proprietà. La fine del mese porta giudizio! Cura un po’ di più la forma fisica.

In amore continua il transito di Venere favorevole. Nel corso delle ultime settimane dovrebbero esserci stati più vantaggi o comunque più proposte. Se qualche incomprensione ti costringe a discutere anche se non ne hai voglia, alla fine riesci ad essere comunque vincente. Il settore delle amicizie è molto ben influenzato dagli astri e i nuovi amici sono proprio come li desideri. Non sottovalutare eventuali nuovi incontri. Se sei solo, entro la fine del mese avrai la possibilità di allargare il giro delle conoscenze. Le questioni professionali si risvegliano. Dovrai saper valutare la realtà, anche perché gli accordi stipulati in questo periodo e i lavori in comune con altri sono fortunati, ma avranno sviluppo maggiore nel corso dei prossimi mesi. Non bisogna assolutamente far saltare certi accordi. Stai costruendo con tanta pazienza il futuro, ma cerca di anticipare i tempi. Alcune preoccupazioni legate alla famiglia sono piuttosto pesanti. Hai bisogno di recupero …