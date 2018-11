Vergine oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: per molti un viaggio sarà rivelatore

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

E’ un mese un po’ faticoso, soprattutto nella seconda metà. Sei piuttosto distratto e i tuoi pensieri sono piuttosto vaghi. Ecco perché ogni tanto ti capiterà di stare sul chi va là, di sentirti troppo nervoso. Possibili questioni finanziarie o legali, contatti con avvocati o notai. Cerca di rilassarti e di riflettere bene, in particolare se sei contro qualcuno o c’è un accordo da variare. Occhio alle distrazioni, qualcuno potrebbe trovarti con la testa tra le nuvole ed approfittarsene. Questioni familiari, assistenza per un parente.

In vista di un periodo di grande recupero, non devi lasciarti sfuggire l’occasione di incontrare gente. Quando abbiamo un oroscopo buono, siamo noi in prima persona che dobbiamo agire. Di questa nuova disponibilità si accorgeranno anche gli amici, le persone che ti vogliono bene. Se vuoi prestare occhio a qualcuno, però, dai ascolto solo al tuo ottimismo. Il consiglio delle stelle è quello di mostrarsi sinceri e di guardarsi attorno. Sul lavoro è molto importante spingere adesso tutto quello che vorrai confermare nei prossimi mesi. Puoi davvero concludere moltissimo, ma se ci sono contenziosi o questioni legali aperte, cerca di risolvere tutto al più presto. Tutte le collaborazioni che nascono in questo periodo promettono di essere soddisfacenti e redditizie. Dunque non si esclude la possibilità di soldi che arrivano anche grazie a contatti con altre città. Per molti un viaggio sarà rivelatore. Giornate frenetiche a inizio mese.