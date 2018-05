Vergine oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: chiarimenti in amore, trasformazioni in atto

La Vergine è un segno mobile di terra, governato da Mercurio. Il segno opposto sono i Pesci. Il colore del segno è il grigio. Il Sole si può trovare nel segno della Vergine nel periodo che va dal 23 agosto al 22 settembre. La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. l simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe.

Vergine: dal 19 chiarimenti in amore, buone notizie

Buone notizie per quanto riguarda l’attività. Ci saranno solo alcuni conti da fare perché la seconda parte dell’anno invita a contenere le spese più che alimentarle. Il consiglio è – anche se devi fare qualcosa di importante – di muoverti immediatamente e fare riunioni, stringere accordi. Per quanto riguarda l’amore, la seconda parte del mese è molto interessante. Dal giorno 19 le coppie in crisi avranno un faccia a faccia, dei chiarimenti. Chi sta aspettando un figlio potrebbe discutere sulle rispettive responsabilità. Non si esclude qualche buona notizia nei giorni intorno al 23, quando ci sarà la Luna nel segno.

Vergine: le storie appena nate non sono sicure

Amore: non bisogna scaricare un’amicizia che può diventare qualcosa di bello entro breve. Se è in ballo un progetto speciale con una certa persona, è normale che tu chieda tante garanzie in più. Le storie che nascono o si rafforzano in questo momento della tua vita e situazione astrologica sono particolari, non sicure. Sono giorni strani e non conviene lasciare il certo per l’incerto. Si prepara un periodo brillante e appassionante per la vita sentimentale che partirà nella seconda parte di Maggio. La tua situazione professionale è in netta ascesa e ci sono delle buone proposte per l’anno prossimo, per il momento ancora solo in fase embrionale. In arrivo novità importanti, favoriti i cambiamenti in casa. Ci sono trasformazioni in atto che riguardano proprio l’ambiente in cui vivi. In questa settimana puoi agire liberamente ma ricordando che il tuo fisico ultimamente ha creato problemi. Dalla fine di febbraio per qualcuno sono stati periodi complicati, cerca di non trascurare il riposo e ripristinare le tue energie.