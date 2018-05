Vergine oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: agisci ora, dal 19 chiarimenti in amore

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

Buone notizie per quando riguarda l’attività. Ci saranno solo alcuni conti fa fare perché la seconda parte dell’anno invita a contenere le spese più che ad alimentarle. Il consiglio è dunque – anche se devi fare qualcosa di importante – di muoverti immediatamente e fare riunioni, stringere accordi. Questo è il momento migliore per farlo. Per quanto riguarda l’amore, la seconda parte del mese è molto interessante. A partire dal giorno 19, le coppie in crisi parleranno chiaro. Chi sta aspettando un figlio potrebbe discutere sulle rispettive responsabilità. Non si esclude qualche buona informazione attorno al 23, quando ci sarà la Luna nel segno.

Fine settimana polemico nella coppia! Quelli che hanno da poco cambiato casa o avuto un figlio, devono stabilire meglio compiti e responsabilità. Periodo che rappresenta la prova del nove per molti rapporti che hanno conosciuto problemi nel passato. Soprattutto nella seconda metà del mese, sarai particolarmente intransigente; se, ad esempio, non ce la fai più di una persona, sarà difficile mantenere il solito controllo. In ogni modo questo periodo ti vede particolarmente impegnato nelle questioni di carattere professionale, forse per questo motivo darai una priorità secondaria alle questioni di cuore. Al lavoro dovresti cercare di seguire una iniziativa che si era prospettata agli inizi dell’anno e che magari è rimasta bloccata da qualche settimana, anche per questioni familiari. La spinta più grande arriva nella seconda parte dell’anno, per ora è meglio ‘mantenere’. Al più presto potrebbero arrivare delle proposte. La situazione economica registra un discreto miglioramento, specie se hai un’attività commerciale o a contatto con il pubblico.