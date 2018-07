Vergine oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: in arrivo trasformazioni importanti

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

E’ un mese che parte in maniera particolare perché nel giro di poco potresti vivere delle trasformazioni importanti, dei trasferimenti, dei cambiamenti anche di lavoro . Probabili decisioni anche in merito alla casa, vendite o acquisti. E’ chiaro che molto dipende anche dalle circostanze di base. Se già hai un amore e stabilità in tutti i settori, allora non puoi che aspettarti che tutto rimanga così, in fondo è meglio. Quelli che sono in bilico fra due storie, devono decidersi ora, così come quelli che vogliono fare una scelta importante con il partner. L’arrivo dell’estate 2018 può significare anche l’arrivo dell’amore, ma bisogna fare attenzione alle persone poco disponibili. Nelle coppie di lunga data c’è qualcosa da rivedere. Non manca l’amore ma le continue dispute in merito ai soldi e alle responsabilità per i figli, portano un calo del desiderio. Le coppie che hanno buone fondamenta non devono temere nulla. Anzi, è il momento di fare progetti per la casa, per i figli.

Sei in un periodo di grande forza, Venere entra ufficialmente nel segno il 10 luglio. Arriva in te un risveglio che potrebbe determinare nella tua vita una nuova voglia d’amore, di coppia, una nuova esigenza d’amore. I pianeti ti hanno sostenuto; se sono partite nuove storie è possibile credere che vadano avanti egregiamente. Chi si è sposato da poco potrebbe iniziar a fare dei progetti veramente molto interessanti. In questo periodo tutto può essere rilanciato! Al lavoro, soprattutto se hai un’attività indipendente, puoi davvero sperare in una grande intuizione o magari semplicemente in un buon recupero. Tutto questo che riuscirai a portare avanti nel corso di queste settimane, conoscerà maturazione a breve. Se ci sono problemi di tipo legale, una difficoltà che riguarda una compravendita, queste stelle aiutano ma bisogna arrivare ad una mediazione. Anche i colpi di testa, che di solito non ti sono congeniali, in questo momento possono riuscire …