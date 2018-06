Vergine oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: l’amore è impegnativo per vecchie e nuove coppie

La Vergine è il sesto segno dello Zodiaco. E’ governato da Mercurio. E’ un segno Femminile. Il suo elemento è la Terra, la qualità è Mobile. Il suo colore è il grigio; la pietra portafortuna è lo zaffiro e il giorno fortunato è il Mercoledì. Il simbolo astrologico della Vergine è rappresentato dalle braccia e dal torso di una giovane che reca un fascio di spighe. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi della Vergine, dal 23 Agosto al 22 Settembre.

Amore – E’ il momento di approfondire certe differenze di coppia. Se pensi di avere la persona giusta al tuo fianco, puoi anche dichiarare il tuo amore e convalidare un rapporto. I rapporti più stanchi, invece, devono stare attenti a questi influssi, ma il periodo comincia ad essere positivo anche perché liberarsi del vecchio a favore del nuovo non è mai sbagliato. E’ tempo per chi vuole risposarsi, convivere o semplicemente fare nuovi incontri.

Lavoro – Periodo di grande stress, forse hai preso troppi impegni. Devi superare le ultime resistenze di questo oroscopo che comunque alla fine è favorevole. In certe giornate ti sei sentito fiacco, come chi deve affrontare a tutti i costi un esame. Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro vai avanti, non lasciarti scoraggiare. La stanchezza e le preoccupazioni possono essere esagerate.

Chi vuole sposarsi, convivere, fare una scelta per la vita in questo mese di Giugno, avrà molte frecce al proprio arco. E’ un mese ideale per riprendere il contatto con persone che possono darti una mano a realizzare progetti, anche a lunga scadenza. Inoltre con stelle migliori a partire dal 12 giugno sarà possibile anche recuperare sul piano fisico perché molti anche nel corso degli ultimi due mesi hanno dovuto affrontare dei problemi, anche di tipo psicosomatico, che hanno creato parecchi disagi e complicazioni. Ricorda che l’intestino e lo stomaco sono punti deboli del tuo organismo, proprio perché a volte tieni dentro le cose anziché sfogarti all’esterno.